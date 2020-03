"Przyjaciele". Odcinek specjalny rozczaruje fanów widzów? Fani mają wysokie oczekiwania

Trwają przygotowania do odcinka specjalnego "Przyjaciół". Mimo że szczegóły tego epizodu trzymane są w ścisłej tajemnicy, to fani mają swoje teorie i oczekiwania na jego temat. Czy odcinek specjalny rozczaruje widzów?

Odcinek specjalny „Przyjaciół” rozczaruje widzów?

O powrocie "Przyjaciół" mówi się w zasadzie od momentu ich zakończenia i mimo że przez wiele lat były to tylko plotki, teraz stały się one rzeczywistością! Już wkrótce na HBO Max będzie można obejrzeć godzinny odcinek specjalny "Przyjaciół", w którym pojawią się wszyscy główni bohaterowie: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matthew Perry (Chandler) i Matt Le Blanc (Joey).

10 ważnych pytań o fabułę i bohaterów. Czy poznamy na nie odpowiedzi w odcinku specjalnym?Zobacz więcej

Jak się okazuje, oczekiwania fanów „Przyjaciół” są naprawdę wysokie i rosną z każdym kolejnym dniem czekania na premierę, a pomysł twórców jest nieszablonowy. Czy okaże się klapą czy strzałem w dziesiątkę?

Odcinek specjalny „Przyjaciół” ma być nieskryptowany – bez scenariusza? Co to oznacza? Courteney Cox wyjaśniła w jednym z programów, że wszyscy aktorzy podczas nagrania będą rozmawiać i wspominać dawne czasy. Czy w takim razie odcinek ten wniesie coś do życia fanów serialu? Czy dowiedzą się oni, co słychać po 15 latach u ich ukochanych bohaterów? Czy bez gotowego scenariusza i dialogów będą równie zabawni? Mimo że kochamy „Przyjaciół”, obawiamy się, że ich siłą były doskonale napisane dialogi...

Oczekiwań co do odcinka specjalnego jest tyle samo co obaw.

Czekacie na nowych "Przyjaciół"?

Ben to teraz idol nastolatków! Kogo gra w "Riverdale"? Jak zmienił się syn Rossa i Carol?Zobacz więcej

"Przyjaciele" - o serialu

Serial, który miał swoją premierę w 1994 roku opowiada o przygodach szóstki przyjaciół mieszkających na nowojorskim Manhattanie. Rachel (Jennifer Aniston) jest pasjonatka mody z dobrego domu, która do Nowego Jorku uciekła prosto z przed ołtarza. Jej najlepsza przyjaciółka z lat szkolnych, Monica (Courteney Cox) to pedantyczna szefowa kuchni, z kolei Phoebe (Lisa Kudrow), - artystyczna dusza z mocno pokręconą przeszłością. Brat Monicki, Ross (David Schwimmer) jest paleontologiem, Joey (Matt LeBlanc) gwiazdą opery mydlanej, a Chandler (Matthew Perry)… po prostu Chandlerem. Mimo, iż wiele ich dzieli połączyła ich wyjątkowa przyjaźń, pełna smutków, radości i zabawnych nieporozumień. Finał "Przyjaciół" został wyemitowany 6 maja 2004 roku. W sumie powstało 236 odcinków zamkniętych w 10 sezonach.