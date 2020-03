"Przyjaciele". Powstaje polska wersja kultowego serialu! Będzie hit?

Sześcioro przyjaciół postanowiło zrealizować polską wersję kultowego seriali "Przyjaciele". Kiedy premiera? Kto pojawi się w produkcji? Aktorzy "P.R.Z.Y.J.A.C.I.Ó.Ł" opowiedzieli o szczegółach w "Dzień Dobry TVN".

Nadchodzą polscy "Przyjaciele"

Aktorzy Monika Śniegucka, Agnieszka Wrona, Agnieszka Brzezińska, Sebastian Przybylski, Piotr Zwolski i Jakub Sporek to grupa przyjaciół, którzy zrealizowali projekt „P.R.Z.Y.J.A.C.I.E.L.E”. Co ich łączy, jak dobrze się znają i jak im się razem pracuje? O czym będzie ich serial i kiedy będzie można go zobaczyć?

Przypomnijmy, że obecnie trwają przygotowania do odcinka specjalnego oryginalnych "Przyjaciół", który zostanie wyemitowany 15 lat po zakończeniu produkcji. W epizodzie pojawią się wszyscy główni bohaterowi: Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt Le Blanc) i Ross (David Schwimmer).

"Przyjaciele" - o serialu

Serial, który miał swoją premierę w 1994 roku opowiada o przygodach szóstki przyjaciół mieszkających na nowojorskim Manhattanie. Rachel (Jennifer Aniston) jest pasjonatka mody z dobrego domu, która do Nowego Jorku uciekła prosto z przed ołtarza. Jej najlepsza przyjaciółka z lat szkolnych, Monica (Courteney Cox) to pedantyczna szefowa kuchni, z kolei Phoebe (Lisa Kudrow), - artystyczna dusza z mocno pokręconą przeszłością. Brat Monicki, Ross (David Schwimmer) jest paleontologiem, Joey (Matt LeBlanc) gwiazdą opery mydlanej, a Chandler (Matthew Perry)… po prostu Chandlerem. Mimo, iż wiele ich dzieli połączyła ich wyjątkowa przyjaźń, pełna smutków, radości i zabawnych nieporozumień. Finał "Przyjaciół" został wyemitowany 6 maja 2004 roku. W sumie powstało 236 odcinków zamkniętych w 10 sezonach.