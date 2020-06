"Przyjaciele". Powstanie serialowa książka kucharska! Teraz każdy może jeść jak Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross

Jeśli chcecie poznać tajną recepturę na ciasteczka według przepisu babci Phoebe lub legendarną kanapkę z indykiem Moniki, to "Friends: The Official Cookbook" to coś dla Was! Jak ją zdobyć? Sprawdźcie szczegóły!

Fani serialu "Przyjaciele" z niecierpliwością czekają na specjalny odcinek, w którym po latach znów będą mogli zobaczyć swoich ulubionych bohaterów. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany twórców, a premiera została przełożona na czas nieokreślony. W oczekiwaniu na powrót "Przyjaciół" wielbiciele serialu mogą jednak spędzić trochę czasu... w kuchni. Na rynku wydawniczym już wkrótce pojawi się bowiem "Friends: The Official Cookbook", niezwykła książka kucharska, w której znajdzie się około 70 przepisów na potrawy i przekąski, którymi zajadała się słynna szóstka przyjaciół. Każdy będzie mógł teraz samodzielnie wykonać m.in. legendarną kanapkę z indykiem Moniki, ciasteczka według tajnego przepisu babci Phoebe, zapiekankę Rachel oraz dania, które pojawiały się na stole w trakcie Święta Dziękczynienia. Autorką książki jest kucharka i aktywistka społeczna Amanda Yee. Do każdego przepisu zostanie dołączony opis odcinka serialu, w którym danie się pojawiło. Receptury będą uporządkowane według stopnia trudności, tak, by sprostać oczekiwaniom zarówno mistrzów kuchni pokroju Moniki Geller, jak i osób stroniących na co dzień od gotowania, za to kochających jedzenie – zupełnie jak Joey. Amerykańska premiera książki jest zaplanowana na wrzesień 2020 roku. Już teraz można jednak zamówić ją w internetowej przedsprzedaży.