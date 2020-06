"Przyjaciele". W serialu było za mało różnorodności? Showrunnerka produkcji i serialowy Ross odpowiadają na zarzuty

W obliczu ostatnich protestów antyrasistowskich bardzo wielu komentatorów bacznie przygląda się kultowym dziełom popkultury i stara się pokazać, że Hollywood też ma sobie sporo do zarzucenia.

Również "Przyjaciele", kultowy serial lat 90., nie uniknął krytyki. Zauważono bowiem, że wszyscy główni bohaterowie, a także wiele postaci gościnnych, to biali, mimo że 30 lat temu Nowy Jork był miastem, w którym mieszało się wiele kultur. Maria Kaufmann w jednym z wywiadów przyznała rację krytykom i stwierdziła, że dziś serial wyglądałby inaczej:

Żałuję, że wtedy nie wiedziałam tego, co wiem dziś, bo podjęłabym zupełnie inne decyzje. Zawsze wspieraliśmy różnorodność w naszej działalności, ale wówczas niewystarczająco o to dbaliśmy. Teraz ciągle myślę o tym, co mogę zrobić inaczej, jak mogę poprowadzić serial w nowy sposób. To jest coś, co chciałabym wiedzieć nie tylko kiedy zaczynałam jako showrunnerka, ale też chociażby rok temu.