"Przyjaciółki". Anita Sokołowska jest zmęczona postacią Zuzy! Wolała grać w "Na dobre i na złe"?

Anita Sokołowska już od 7 lat wciela się w postać Zuzy, jednej z głównych bohaterek serialu "Przyjaciółki", który niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów!

W wywiadzie dla portalu "Kultura wokół nas" aktorka podzieliła się z fanami swoimi odczuciami i przemyśleniami na temat roli w "Przyjaciółkach" i współpracy z Małgorzatą Sochą. Niektórych jej słowa mogą nieźle zaskoczyć!

Byłabym nieuczciwa mówiąc, że wspaniale jest grać jedną postać przez siedem czy osiem lat, bo to nieprawda. Mocno się jednak angażuję i próbuję ją grać na 100 procent moich możliwości. Przychodzi jednak taki moment znużenia samą postacią, bo to jest tak samo pisane. Każda z czterech „Przyjaciółek” jest odpowiedzialna za pewien rodzaj emocji. Serial kręcimy trzy do trzech i pół miesiąca, a w między czasie robi jeszcze inne rzeczy. W moim przypadku jest to film czy teatr, który daje mi taki oddech i przestrzeń, że nie jestem skupiona tylko na tym, że gram postać Zuzy.