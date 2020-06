"Przyjaciółki". Od przystojnego prawnika w "Magdzie M." do roli w "Przyjaciółkach". Jak zmieniał się Paweł Małaszyński?

Paweł Małaszyński obchodzi dziś urodziny! Od czasów roli Piotra Korzeckiego w "Magdzie M.", która przyniosła mu dużą popularność, aktor bardzo się zmienił! Jak teraz wygląda? Sprawdźcie koniecznie!

Jak zmieniał się Paweł Małaszyński?

Paweł Małaszyński to aktor znany z seriali, filmów oraz ról teatralnych. Urodził się 26 czerwca 1976 w Szczecinku, a swój debiut zaliczył w filmie "Kameleon". Potem zagrał kilka małych ról, na przykład w "Na dobre i na złe". Swoją szansę dostał w 2005 roku.

Kolejny gwiazdor dołącza do obsady polsatowego hitu! Jego bohater nieźle namiesza? Zobacz więcej

Wtedy właśnie Paweł Małaszyński zagrał m.in. w serialu "Magda M.", rolę prawnika Piotra Korzeckiego. Zdobył ogromną popularność oraz... uwielbienie żeńskiej części widowni! Był uważany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, a jego życie zawodowe nabrało rozpędu. Zagrał w takich serialach jak "Twarzą w twarz", "Oficerowie", "Czas honoru", "Misja Afganistan", "Lekarze" czy "Belle epoque". Wystąpił też w różnych filmach, m. in.

Jakiś czas temu aktor postanowił odciąć się od wizerunku grzecznego przystojniaka z polskich seriali i teraz idzie bardziej w stronę wizerunku rockowego - zapuścił brodę i zmienił fryzurę. Co więcej, jakiś czas temu zniknął na chwilę z naszych ekranów, by poświęcić się innej roli - wokalisty w zespole rockowym "Cochise"! A już niedługo będziemy mogli oglądać go w "Przyjaciółkach"!

Prywatnie aktor ma żonę oraz dwoje dzieci, syna Jeremiasza i córkę Leę.

Marek Bukowski kończy 50 lat! Jak zmieniał się przystojniak z polskich seriali?Zobacz więcej

Dziś Paweł Małaszyński wygląda zupełnie inaczej niż za czasów roli Piotra Korzeckiego. Zobaczcie naszą galerię, by obejrzeć jego metamorfozę!