"Przyjaciółki" odcinek 171. Nowa praca Zuzy, kłopoty Ingi z Polą i dramat Strzeleckich! Co wydarzy się w 1. odcinku nowego sezonu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1. odcinku 15. sezonu "Przyjaciółek" okaże się, że Zuza ma nową pracę, Inga duże kłopoty z Polą, a Strzeleckich czeka kolejny dramat! Co jeszcze wydarzy się w 171. odcinku? Sprawdź!

"Przyjaciółki" odcinek 171. (sezon 15.) w czwartek, 5.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

To już koniec czekania! Nowe odcinki serialu "Przyjaciółki" już niedługo! Co wydarzyło się u Ingi (Małgorzata Socha), Anki (Magdalena Stużyńska-Brauer), Zuzy (Anity Sokołowskiej) i Patrycji (Joanna Liszowska) i co je czeka?

W pierwszym odcinku 15. serii „Przyjaciółek” Zuza zaczyna zawodowo stawać na nogi. Znalazła pracę w firmie deweloperskiej, ale w nowej pracy nie czuje się dobrze. Jej szef i współpracownicy są szowinistami i traktują ją protekcjonalnie. Córka Ingi, Hania (Pola Figurska), staje się nieznośna, wchodzi w wiek buntu i dodatkowo podburza Marysię. Inga podejrzewa, że Pola zakochała się w nauczycielu.

Paweł (Bartek Kasprzykowski) wdrożył się w prawo rodzinne i zaangażował we wsparcie fundacji pomagającej podopiecznym domu dziecka. Los znowu nie oszczędzi Strzeleckich. Przed nimi kolejne dramatyczne i zagrażające życiu wydarzenie - pożar! Czy Paweł zginie w płomieniach?!

Ela (Elżbieta Jarosik) próbuje wyswatać Patrycję (Joanna Liszowska) ze znajomym księgowym, Mariuszem (Marcin Perchuć). Patrycja zaczyna podejrzewać, że Leon (Tomasz Borkowski) - projektant wnętrz, którego spotkała w salonie meblowym, może być ojcem Klary. Ma rację?

Przyjaciółki" odcinek 171. - zwiastun