"Przyjaciółki" odcinek 171. Patrycja odnajdzie ojca Klary? Kim jest tajemniczy Leon? [CO SIĘ WYDARZY]

W 171. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja przypadkiem spotka Leona i dowie się, że był on jednym z kochanków Wiki! Czy to on będzie ojcem Klary? Sprawdź, co się wydarzy!

"Przyjaciółki" odcinek 171. (sezon 15.) w czwartek, 5.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv Klara (Maja Śliwińska), córka Wiki (Roma Gąsiorowska), została sierotą! Jej matka nie żyje, a testy na ojcostwo wykazały, że ojcem dziewczynki nie jest ani Wiktor (Paweł Deląg), ani Adam (Jan Wieczorkowski). Czy teraz trafi do domu dziecka? Kolejny dramat Strzeleckich! Stracą wszystko w pożarze?!Zobacz więcej Patrycja (Joanna Liszowska) nie zostawi małej i postanowi zrobić wszystko, aby odnaleźć jej biologicznego ojca, za którego zgodą mogłaby ubiegać się opiekę na dziewczynką. Nie będzie to jednak takie proste... W 171. odcinku serialu "Przyjaciółki" trochę jej się jednak poszczęści! Kobieta zacznie współpracować z Leonem (Tomasz Borkowski), zdolnym projektantem. W trakcie jednej z rozmów dowie się, że jej nowy znajomy był kiedyś kochankiem Wiki! Patrycja od razu połączy fakty i zacznie podejrzewać, że to on jest ojcem Klary! Czy Patrycja będzie próbowała namówić go na testy? Jak Leon zareaguje na wieści o dziecku? Dowiemy się już niedługo! Zobacz galerię https://facebook.com/serialovetelemagazyn