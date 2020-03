"Przyjaciółki" odcinek 174. Anka odkryje, że Tymon znęca się nad jej synem! Co zrobi Paweł? [CO SIĘ WYDARZY]

W 174. odcinku serialu "Przyjaciółki" Anka odkryje, że jej syn jest ofiarą przemocy ze strony Tymona, ulubieńca Pawła! Czy Strzelecki stanie po stronie syna i zgłosi sprawę na policję? Sprawdź, co się wydarzy!

"Przyjaciółki" odcinek 174. (sezon 15.) w czwartek, 26.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Paweł uratował z płonącego budynku nastoletniego Tymona (Olaf Marchwicki) i teraz robi wszystko, aby jakoś mu pomóc. Nie dostrzega przez to złych rzeczy, które dotykają jego własną rodzinę...

W 174. odcinku serialu "Przyjaciółki" Anka (Magdalena Stużyńska) postanowi poważnie porozmawiać ze Stasiem (Antoni Borowski), który niedawno ją okradł. Chłopiec przeprosi za swoje niewłaściwe zachowanie, ale nie będzie chciał powiedzieć, po co były mu potrzebne pieniądze.

Strzelecka mimo to będzie chciała poznać prawdę. Zakradnie się do pokoju syna i, dzięki pomocy córki, włamie się do jego telefonu. To, co tam znajdzie, wprawi ją w przerażenie! Anka zobaczy nagranie, na którym Tymon znęca się nad jej synem. Od razu pójdzie z tym do Pawła.

Paweł? Chodź, coś ci pokażę! Poznajesz tego bandziora? To jest twoja biedna sierotka! Napada na dzieciaki wychodzące ze szkoły i zabiera im pieniądze, na twojego syna! Bierz ten film i idziesz z tym na policję, a jak nie, to ja to zrobię! Chcesz zrobić coś dobrego, to weź psa ze schroniska.

Czy Paweł posłucha żony? A może mimo miażdżących dowodów wciąż będzie bronił Tymona? Odpowiedź na te pytania poznamy już wkrótce!