"Przyjaciółki" odcinek 174. Dorota chce poderwać Sławka! Jak będzie zabiegać o jego względy? [CO SIĘ WYDARZY]

Przed nami premiera 174. odcinka serialu "Przyjaciółki". Dorota chce poderwać Sławka! Jak będzie zabiegać o jego względy? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 174. epizodzie "Przyjaciółek"!

"Przyjaciółki" odcinek 174. (sezon 15.) w czwartek, 26.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) to niewątpliwie mistrzyni sercowych porad i damsko-męskich gierek. Wszystko wskazuje na to, że w oko wpadł jej Sławek (Kacper Kuszewski). Kobieta zrobi wiele, aby mężczyzna wpadł w jej miłosne sidła...

Dlatego Dorota postanowi zatrudnić go do... zamontowania w domu zmywarki! Ale to nie wszystko! Zrobi wszystko, by ukryć swój majątek, a właścicielką jej domu okaże się tajemnicza… ciocia. Co z tego wyniknie? Czy Sławek uwierzy w tę historię?

