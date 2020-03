"Przyjaciółki" odcinek 174. Wiki żyje?! Patrycja nie będzie mogła uwierzyć w to, co zobaczy [CO SIĘ WYDARZY]

W 174. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja dowie się, że Wiki żyje! Ktoś pokaże jej zdjęcie byłej kochanki Wiktora. Czy to to może być prawda? Sprawdź szczegóły!

"Przyjaciółki" odcinek 174. (sezon 15.) w czwartek, 26.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Patrycja (Joanna Liszowska) próbuje odnaleźć ojca małej Klary (Łucja Michalik), aby ten mógł przekazać jej prawa do opieki nad dziewczynką. Teraz głównym podejrzanym jest architekt Leon (Tomasz Borkowski). Jakie efekty przyniesie dalsze śledztwo?

W 174. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja spotka się z Joanną (Sylwia Oksiuta-Warmus), żoną architekta, która początkowo uzna, że Kochan jest kolejną kochanką Leona. Gdy kobieta trochę się uspokoi, opowie jej o romansach męża. Wyzna, że jej mąż od kilku lat zdradza ją z tajemniczą panią architekt.

- Jaka architekt? - zapyta zaciekawiona Patrycja.

- Ta, z którą miał romans dwa lata temu. I ja myślałam, że to już koniec, tak mówił, obiecywał, ale ja wiem, że on mnie okłamuje.

- Jak się nazywała ta architekt? - zacznie drążyć temat bohaterka "Przyjaciółek".

- Nie wiem, ale mam je zdjęcie - odpowie żona Leona i pokaże jej... zdjęcie Wiki (Roma Gąsiorowska)!

- To jest niemożliwe! Ona nie żyje!

- Nieprawda, widziałam ich niedawno razem. Jestem tego pewna!

Patrycja nie będzie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Czy to możliwe, że Wiki upozorowała wypadek i się ukrywa? A może to tylko mrzonki zdradzanej kobiety? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w nowych odcinkach serialu "Przyjaciółki"!