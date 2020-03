"Przyjaciółki" odcinek 175. Leon zacznie wypytywać Patrycję o Wiki! Rzeczywiście jest ojcem Klary? [CO SIĘ WYDARZY]

W 175. odcinku "Przyjaciółek" Patrycja znowu spotka się z Leonem, którego podejrzewa, że jest ojcem Klary. Zaniepokoi ją, że ten zacznie coraz bardziej interesować się Wiki! Czy Leon rzeczywiście miał z nią romans? Sprawdź, co się wydarzy!

"Przyjaciółki" odcinek 175. (sezon 15.) w czwartek, 2.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Patrycja (Joanna Liszowska) spotkała Leona (Tomasz Borkowski) i dowiedziała się, że znał on Wiki (Roma Gąsiorowska). Od razu zaczęła podejrzewać, że może miał z nią romans i to on jest ojcem Klary (Łucja Michalik)! Czy ma rację?

Zuza i Dagmar otwierają... chińską restaurację! Zobaczcie naszą relację z planu 15. sezonu "Przyjaciółek"!Zobacz więcej

W 175. odcinku serialu "Przyjaciółki" Leon, pod pretekstem konieczności omówienia spraw dotyczących remontu, ściągnie Patrycję do salonu z meblami. W pewnym momencie zacznie wypytywać Kochan o okoliczności śmierci Wiki. Patrycja zamiast odpowiedzieć na jego pytania, spróbuje zmienić temat, ale wtedy mężczyzna zrobi się napastliwy.

Zachowanie Leona sprawi, że Pati uzna, iż jej podejrzenia były słuszne! Postanowi nie mówić mu nic o Klarze, bo zacznie się bać, że może ją stracić! Czy Leon rzeczywiście jest ojcem Klary? Będzie chciał się nią opiekować? Tego dowiemy się wkrótce!

Robert jest gejem?! Dorotka nie ma żadnych wątpliwościZobacz więcej