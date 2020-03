"Przyjaciółki" odcinek 175. Paweł chce adoptować Tymka! Anka będzie oburzona... [CO SIĘ WYDARZY]

W 175. odcinku serialu "Przyjaciółki" Paweł powie Ance, że chciałby adoptować Tymona. Strzelecka nie będzie chciała o tym słyszeć! Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiemy!

"Przyjaciółki" odcinek 175. (sezon 15.) w czwartek, 2.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Na jaw wyszło, że Tymek (Olaf Marchwicki) znęca się nad Stasiem (Antoni Borowski), synem Anki (Magdalena Stużyńska) i Pawła (Bartek Kasprzykowski). Mimo to Strzelecki wciąż będzie bronił chłopaka z domu dziecka! Czy dojdzie do kolejne rozłamu w rodzinie?

Leon zacznie wypytywać Patrycję o Wiki! Rzeczywiście jest ojcem Klary?Zobacz więcej

W 175. odcinku serialu "Przyjaciółki" Strzelecki pojedzie do domu dziecka, aby porozmawiać z Tymkiem o napadzie. Chłopak nie okaże skruchy, ale Paweł mimo to dalej będzie chciał mu pomagać. Pojedzie razem z nim do jego ojca. Zobaczy jak alkoholik-sadysta nakrzyczy na chłopaka za to, że wylał jego wódkę.

Gdy Paweł wróci do domu, postanowi jeszcze raz porozmawiać z Anką. Kobieta będzie liczyła na to, że jej mąż stanie po stronie rodziny, lecz niestety się przeliczy. Paweł poprosi ją, aby dała Tymonowi jeszcze jedną szansę i zaproponuje... adopcję!

Tomek znów pojawi się w życiu Anki! Strzelecka zdradzi męża z byłym szefem?Zobacz więcej

- Tymkowi matka zmarła jak miał 6 lat. Jego ojciec chleje, bije go, życzy mu śmierci! Po prostu mogłabyś się nad tym przez chwilę pochylić? - zacznie tłumaczyć Strzelecki.

- Dobrze, możesz mu pomóc jak chcesz, ale nie wciągaj w to mnie! - odpowie mu Anka.

- Chcę, żebyśmy byli zastępczą rodziną dla Tymka...

- Ty nie mówisz tego serio? To jest jakiś żart?

Strzelecka uzna, że musi szybko zmienić temat i wspomni o balu dla prawników, na który mieli się wspólnie wybrać. Paweł wpadnie jednak we wściekłość i nie będzie chciał o tym słyszeć. - Dobrze... Chuligan niech zdycha, a my będziemy wpieprzać koreczki z kawiorem! Nigdzie nie idę! - krzyknie.