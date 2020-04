"Przyjaciółki" odcinek 176. Adam nie widział ciała Wiki! Jej śmierć została sfingowana? [CO SIĘ WYDARZY]

W 176. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja dowie się, że nikt z bliskich nie identyfikował ciała zmarłej Wiki. Czy jest szansa, że kobieta wciąż żyje? Sprawdź szczegóły!

"Przyjaciółki" odcinek 176. (sezon 15.) w czwartek, 9.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Żona architekta Leona (Tomasz Borkowski) jest przekonana, że Wiki (Roma Gąsiorowska) żyje! Patrycja (Joanna Liszowska) początkowo nie da jej wiary, ale mimo wszystko postanowi to sprawdzić... To, co odkryje tylko rozbudzi jej podejrzenia.

W 176. odcinku serialu "Przyjaciółki" Kochan postanowi porozmawiać z Adamem (Jan Wieczorkowski), byłym mężem Wiki. Mężczyzna będzie zaskoczony jej wizytą, ale mimo to zgodzi się na rozmowę. Patrycja spróbuje wyciągnąć od niego pewne informacje.

- Potrzebuję akt zgonu Wiki. Do rozprawy adopcyjnej... Ty widziałeś Wiki po śmierci? - zapyta niby z ciekawości.

- Nie, nie chciałem jej oglądać. Podobno była bardzo zmasakrowana. Jak to Wiki jechała bez pasów. Cud, że Klara przeżyła. Wiesz, że Wiki została skremowana?

- Tak, mówiłeś... - odpowie mu Patrycja, wyraźnie zaniepokojona zdobytymi informacjami.

Czy to możliwe, że Wiki sfingowała własną śmierć? A może ktoś się pod nią poszywa? Bohaterka serialu "Przyjaciółki" nie będzie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć...