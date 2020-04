"Przyjaciółki" odcinek 179. Patrycja stanie przed komisją adopcyjną. Straci Klarę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 179. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja stanie przez komisją adopcyjną, która oceni, czy może zostać matką dla Klary. Co zdecydują urzędnicy? Sprawdź szczegóły!

"Przyjaciółki" odcinek 179. (sezon 15.) w czwartek, 30.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Patrycja (Joanna Liszowska) wciąż nie ma formalnych praw do opieki nad Klarą, a do tej pory nie udało jej się odnaleźć jej ojca, który mógłby je jej przekazać. Czy Kochan będzie musiała oddać dziewczynkę do domu dziecka?

Anka rozstanie się z mężem? Magdalena Stużyńska opowiada, co wydarzy się z jej bohaterką w nowych odcinkach!Zobacz więcej

W 179. odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja stanie przed komisją adopcyjną, która zdecyduje o przyszłości Klary. - Czyli sytuacja formalno-prawna jest taka: matka nie żyje, a ojcu nie odebrano praw rodzicielskich - stwierdzi na wstępie przewodniczący. Kochan będzie przerażona, lecz na całe szczęście w obronę weźmie ją pracownica ośrodka adopcyjnego.

- Ale nie można odebrać praw komuś, kogo się nie zna. Przez wzgląd na dobro dziecka nie powinniśmy... - wtrąci.

- Oczywiście dobro dziecka jest naszym celem. Ustalam tylko fakty... - przerwie jej mężczyzna.

- Sąd rodzinny rozważał tę sytuację i przyznał pieczę przez wzgląd na wiek dziecka i łączące je zażyłość... - nie podda się urzędniczka.

- Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że jest pani silnie związana emocjonalnie z dzieckiem. Dla dobra dziecka powinno zostać w rodzinie, w której wychowywało się od istnienia.

Maks chce się oświadczyć! Inga go odrzuci?Zobacz więcej

Przewodniczący komisji zada Patrycji jeszcze kilka pytań, m.in. o to, czy jest obecnie samotną matką. Prosimy jednak o uzupełnienie dokumentacji. Zaświadczenie, że nie była pani zarejestrowana w przychodni odwykowej oraz opinię lekarza - doda na koniec posiedzenia.

Póki co Patrycja będzie mogła zatrzymać Klarę, lecz ostateczny werdykt komisji wciąż pozostanie niewiadomą... Czy Kochan wygra tę urzędową batalię? Przekonamy się już wkrótce!