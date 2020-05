"Przyjaciółki" odcinek 181. Inga oszuka Maksa! Chodzi o ich wspólne dziecko... [CO SIĘ WYDARZY]

W 181. odcinku serialu "Przyjaciółki" Inga zacznie oszukiwać Maksa i zrobi wszystko, aby nie zajść w kolejną ciążę. Czy jej mistyfikacja wyjdzie na jaw? Sprawdź, co już wiemy!

"Przyjaciółki" odcinek 181. (sezon 15.) w czwartek, 14.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Maks (Mateusz Janicki) jest bardzo zakochany w Indze (Małgorzata Socha) i chce stworzyć z nią poważny związek. Już niedługo zaproponuje ukochanej, aby mieli razem dziecko! Ta nie będzie za bardzo przekonana do tego pomysłu... Nie będzie jednak umiała przekreślić marzeń partnera.

W 181. odcinku serialu "Przyjaciółki" Inga będzie ukrywać przed Maksem, że tak naprawdę to nie chce mieć kolejnego dziecka. Zacznie po kryjomu brać pigułki antykoncepcyjne. Gdy Maks zwróci na to uwagę, spróbuje mu wmówić, że to kwas foliowy, który zaleca się suplementować przed planowaną ciążą…

Czy oszustwo Ingi wyjdzie na jaw? A może postanowi w końcu szczere porozmawiać z Maksem? Przekonamy się już niedługo!