"Przyjaciółki" odcinek 185. Maks zostanie porwany! Kto wpadnie na taki pomysł? [CO SIĘ WYDARZY]

W 185. odcinku "Przyjaciółek" Inga będzie bardzo martwić się o Maksa, który zniknął. Okaże się, że został porwany! Przez kogo? Sprawdź, co się wydarzy!

Inga (Małgorzata Socha) zgodziła się wyjść za Maksa (Mateusz Janicki), choć ma pewne wątpliwości - prawdopodobnie nie może dać mu dziecka, o którym on tak marzy. Mimo to przygotowania do ślubu trwają...

W 185. odcinku "Przyjaciółek" Maksa czeka jednak niezbyt miła niespodzianka. Wychodząc ze szpitala wieczorem po pracy podejdzie do niego dwóch mężczyzn, którzy założą mu czarny worek na głowę i wsadzą do samochodu! Tymczasem Inga będzie bardzo martwić się o narzeczonego - przez dobę Maks nie będzie dawał znaku życia. W końcu Gruszewska uzna, że ten przestraszył się odpowiedzialności i nie dojdzie do ich ślubu.

Na szczęście okaże się, że Maks został "porwany" przez Roberta (Krzysztof Wieszczek) i Andrzeja (Adam Adamonis) na wieczór kawalerski! Jak mężczyzna zareaguje na ich pomysł i jak spędzi "ostatnie chwile wolności"? Tego dowiemy się wkrótce!

