"Przyjaciółki" odcinki 177. Anka będzie udawała żonę Tomka! Zuza straci restaurację? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 177. odcinku "Przyjaciółek" Anka znowu spędzi sporo czasu z Tomkiem, a dodatkowo będzie... udawać jego żonę! Z kolei Zuza zacznie mieć sporo problemów w restauracji, co może zaszkodzić jej nowemu biznesowi... Sprawdź, co jeszcze się wydarzy!

"Przyjaciółki" odcinek 177. (sezon 15.) w czwartek, 16.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) znowu spotkała Tomka (Paweł Ciołkosz) i widać, że prawnik chce odnowić tę znajomość... Z kolei Zuza (Anita Sokołowska) została właścicielką restauracji. Choć do tej pory wszystko układało się nieźle, teraz wszystko się zepsuje...

Julka na dobre rozstanie się z Antkiem?! Matka znajdzie mu nową partnerkę... Zobacz więcej

W 176. odcinku serialu "Przyjaciółki" inspektor sanepidu przeprowadzi kontrolę w nowej restauracji Zuzy i Dagmara (Marcin Korcz). Dodatkowo trafi im się wyjątkowo trudna klientka, która wystawi lokalowi zły komentarz i naśle prawnika. Zuza zacznie poznawać „uroki” pracy restauratora…

Z kolei Inga (Małgorzata Socha) zostanie wezwana do szkoły córki. Hania (Pola Figurska) i Pola (Mia Krupska) wybrały się na wagary do centrum handlowego, gdzie zostały przyłapane przez ochroniarza perfumerii na próbie kradzieży. Matka Poli (Agnieszka Czekańska) będzie uważać, że Hania ma zły wpływ na innych uczniów i będzie chciała doprowadzić do relegowania dziewczyny ze szkoły. Inga po powrocie do domu da córce szereg szlabanów. Hania będzie czuć się niesprawiedliwie osądzona i postanowi wyprowadzić się do ojca…

Anka rozstanie się z mężem? Magdalena Stużyńska opowiada, co wydarzy się z jej bohaterką w nowych odcinkach!Zobacz więcej

W międzyczasie Anka spotka pod sądem Tomka. Mężczyzna namówi ją na spontaniczny wypad na lunch. W restauracji menadżer omyłkowo weźmie ich za małżeństwo zapisane na warsztaty z kuchni polskiej. Znajomi doskonale będą bawić się razem gotując i udając parę… Tymczasem Patrycja (Joanna Liszowska) w końcu ugnie się pod naciskiem Eli (Elżbieta Jarosik) i umówi się na randkę z Mariuszem (Marcin Perchuć). Rozmowa nie będzie się kleić... Na szczęście, w trakcie spotkania zostaną wezwani przez Elę do szkoły tańca, gdzie Mariusz uratuje kobietę z opresji.

"Przyjaciółki" odcinek 177. - zwiastun