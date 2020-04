"Przyjaciółki" odcinki 178-179. Anka zmieniła zdanie? Chce dać Tymkowi szansę! Co na to Staś? [CO SIĘ WYDARZY]

W 178. odcinku "Przyjaciółek" Anka zaskoczy Pawła informacją, że chce poznać bliżej Tymka. A jak zareaguje na to Staś? Sprawdź, co już wiadomo!

"Przyjaciółki" odcinek 178. (sezon 15.) w czwartek, 23.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Paweł (Bartłomiej Kasprzykowski) bardzo zaangażował się w sprawę Tymka (Olaf Marchwicki). Chce nawet zostać dla niego rodziną zastępczą! Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) nie uznała tego za dobry pomysł, bo Staś (Antoni Borowski) nadal pamięta, jak chłopak się nad nim znęcał i nie może mu tego wybaczyć...

W 178. odcinku serialu "Przyjaciółki" coś się jednak zmieni! Anka zaskoczy Pawła, bo zaproponuje mu, żeby poznał ją z Tymkiem. Okaże się, że Strzelecka zmieniła zdanie i uzna, że może jednak mogą zrobić coś dobrego dla chłopca. Nie będzie jednak chciała, by w czasie spotkania w domu był Staś… Na te słowa Paweł wpadnie w złość!

W kolejnym odcinku serialu Anka postanowi działać w tajemnicy przed mężem i odwiedzi Tymka w domu dziecka. W końcu dojdzie do wniosku, że chce go lepiej poznać i poprosi Pawła, by razem mu pomogli! Tylko jak zareaguje na to Staś?

