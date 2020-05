"Przyjaciółki" odcinki 180. Anka powie Tomkowi o Franku! Jego reakcja bardzo ją rozczaruje... [CO SIĘ WYDARZY]

W 180. odcinku "Przyjaciółek" Anka w końcu zdecyduje się poruszyć temat śmierci Franka w rozmowie z Tomkiem. Jego reakcja jednak bardzo ją rozczaruje... Co zrobi prawnik? Sprawdź szczegóły!

"Przyjaciółki" odcinek 180. (sezon 15.) w czwartek, 17.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) odnowiła kontakty z Tomkiem (Paweł Ciołkosz). Lubi się z nim spotykać, bo wtedy czuje, że żyje innym życiem i nie ma żadnych problemów. Wszystko dlatego, że nie powiedziała byłemu kochankowi, że spotkała ją straszna tragedia...

Anka rozstanie się z mężem? Magdalena Stużyńska opowiada, co wydarzy się z jej bohaterką w nowych odcinkach!Zobacz więcej

W 180. odcinku serialu "Przyjaciółki" Anka znowu spotka się z Tomkiem, ale tym razem postanowi poruszyć delikatny temat śmierci Franka (Kajetan Borowski). Mężczyzna będzie bardzo zaskoczony i będzie miał pretensje do Anki, że nie powiedziała mu o tym wcześniej, ale koniec końców szybko utnie temat.

Następnego dnia zaprosi ją na obiad do swojego mieszkania, by poznała jego siostrę i szwagra. Okaże się, że zaprosi także piękną Aleksandrę (Marta Pacholak), którą będzie bardziej zainteresowany niż Strzelecką. Anka poczuje, że po tym jak opowiedziała Tomkowi prawdę, przestała być dla niego atrakcyjna i zwierzy się z tego Patrycji (Joanna Liszowska). Ta przekona ją, że myliła się co do Tomka.

- Ale mnie upokorzył. Czuję się jak szmata...

- Ten cały Tomasz to po prostu palant, a ty nie zrobiłaś nic złego.

- Już wczoraj na kawie czułam, że coś jest nie tak. Jak mu powiedziałam o Franku, zrobił się taki dziwny.

- Uciekł od ciebie, przestraszył się problemów, smutku, że nie jesteś tą ciepłą, milutką Anią, z którą przyjemnie będzie spędzał czas...

Czy Anka zerwie wszelkie kontakty z Tomkiem? A może prawnik postanowi ją przeprosić i odzyskać jej zaufanie? Tego dowiemy się wkrótce!

Inga ma raka mózgu?! Maks zauważy niepokojące objawy...Zobacz więcej