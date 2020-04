"Przyjaciółki" odcinki 180. Maks chce mieć dziecko z Ingą! Ona nie będzie zachwycona... [CO SIĘ WYDARZY]

W 180. odcinku "Przyjaciółek" Maks wyzna Indze, że chciałby mieć z nią dziecko! Ona jednak nie zapali się do tego pomysłu... Rozstaną się? Sprawdź, co już wiadomo!

"Przyjaciółki" odcinek 180. (sezon 15.) w czwartek, 17.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Odkąd Maks (Mateusz Janicki) znów jest z Ingą (Małgorzata Socha) na poważnie, Gruszewska ma jeszcze większe problemy z Hanią (Pola Figurska). Dlatego próbuje skupić się na niej, ale wkrótce ukochany złoży jej pewną propozycję, która może zmienić priorytety...

W 180. odcinku serialu "Przyjaciółki" Maks zdobędzie się na szczere wyznanie. Powie Indze, że marzy o tym, by mieć z nią dziecko! Gruszewska jednak nie będzie do końca pewna, czy tego chce. Uzna, że trzecie dziecko z trzecim facetem, to raczej nie najlepszy pomysł...

Nie będzie jednak potrafiła szczerze powiedzieć ukochanemu, co czuje, bo to zrujnuje jego marzenia. Czy w końcu zgodzi się na dziecko, by go nie stracić? A może odmówi i Maks tego nie zniesie? Tego dowiemy się wkrótce!

