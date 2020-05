"Przyjaciółki" odcinki 181. Jasiek zabierze Zuzie dzieci! Markiewicz zupełnie się załamie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 181. odcinku "Przyjaciółek" Jasiek pokłóci się z Zuzą o ich dzieci, a potem niespodziewanie zabierze je ze sobą do Gdańska! Markiewicz nie wytrzyma kolejnych problemów? Sprawdź, co już wiadomo!

"Przyjaciółki" odcinek 181. (sezon 15.) w czwartek, 14.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Zuza (Anita Sokołowska) i Jasiek (Marek Bukowski) wciąż nie mogą się dogadać. Co gorsza, Markiewicz jest teraz tak zajęta restauracją, że nie ma czasu dla dzieci, co doprowadzi do kolejnej kłótni z mężem...

W 181. odcinku serialu "Przyjaciółki" Jasiek przyjdzie do restauracji Zuzy i zacznie jej wyrzucać, że znalazła zbyt drogie nowe przedszkole dla ich synów. Kłótnia o pieniądze przerodzi się w prawdziwą awanturę!

- Nie rozumiesz, że nie stać nas na to przedszkole? Ty masz tu pustki, a ja mam kredyt!

- A co, Sabina cię tyle kosztuje?

- Poprzeciągać chłopaków po domach, po przedszkolach, bo mamusia realizuje swoje fanaberie! Gratuluję - "świetną" matką jesteś!

- O co ci chodzi? Po co tu w ogóle przyjechałeś?! Po co się wtrącasz?!

- Do chłopców przyjechałem! Nie do ciebie! I do nich zawsze będę wracał z przyjemnością! A tobie gratuluję priorytetów!

Tego już będzie dla Zuzy za wiele - zaleje się łzami... Co gorsza, niedługo później Jasiek zabierze jej dzieci i wywiezie do Gdańska! Poinformuje ją o tym dopiero po fakcie... Czy teraz Zuza zupełnie się załamie?

