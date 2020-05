"Przyjaciółki" odcinki 182. FINAŁ. Maks oświadcza się! Patrycja nie może adoptować Klary! Co jeszcze zdarzy się w finałowym odcinku? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 182. odcinku serialu "Przyjaciółek" Pati dostanie straszną wiadomość, Jasek oznajmi Zuzie swoją decyzję, a Maks się oświadczy! Co jeszcze czeka nas w finałowym odcinku? Sprawdź!

"Przyjaciółki" odcinek 182. (sezon 15.) w czwartek, 21.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Powoli dobiega końca kolejny sezon serialu "Przyjaciółki"! Finałowy odcinek jak zawsze będzie pełen emocji! Co nas czeka?

Szokująca propozycja Anki! Stworzy trójkąt z Pawłem i Tomkiem?Zobacz więcej

W 182. odcinku "Przyjaciółek" Janek (Marek Bukowski) poinformuje Zuzę (Anita Sokołowska), że teraz to on będzie głównym opiekunem ich synów… Z kolei Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) będzie namawiać Pawła (Bartek Kasprzykowski), by wspólnie z kancelarią Tomka (Paweł Ciołkosz) przystąpili do przetargu na obsługę prawną dużego centrum inwestycyjnego… Strzelecki wie jednak o ich dawnej zażyłości... Zgodzi się na to?

Patrycja nagle zemdleje! Jest ciężko chora?! Zobacz więcej

W międzyczasie Maks (Mateusz Janicki) będzie przygotował dla Ingi (Małgorzata Socha) imprezę-niespodziankę z okazji drugiej rocznicy ich pierwszej randki. Poprosi Patrycję (Joanna Liszowska), by wtajemniczyła pozostałe dziewczyny. Niestety tego samego dnia Kochan otrzyma informację od komisji adopcyjnej, że ze względu na jej stan zdrowia nie będzie mogła adoptować Klary… Nie skończy się to dobrze... Co jeszcze nas czeka? Zobaczcie zwiastun!

"Przyjaciółki" - zwiastun finału sezonu