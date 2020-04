"Przyjaciółki" sezon 15. Anka rozstanie się z mężem? Magdalena Stużyńska opowiada, co wydarzy się z jej bohaterką w nowych odcinkach!

Trwa emisja 15. sezonu serialu "Przyjaciółki". Podczas wizyty na planie serialu mieliśmy okazję porozmawiać z Magdaleną Stużyńską, która opowiedziała nam, co w nowych odcinkach spotka Ankę!

"Przyjaciółki" sezon 15. w czwartki o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Życie Anki (Magdalena Stużyńska) mocno skomplikowało się w 14. sezonie "Przyjaciółek". Teraz kobieta będzie próbować wrócić do normalności, ale nie będzie to łatwe. Szczególnie ciężko będzie układać się jej relacja z mężem, który na swój sposób radzi sobie ze śmiercią syna... Czy to będzie oznaczać koniec ich małżeństwa?

O dalsze losy Anki zapytaliśmy samą Magdalenę Stużyńską, która powiedziała nam:

Anka, po tragedii, jaką przeżyła w poprzednim sezonie, stara się żyć normalnie. Robi to dzielnie. Pracuje nad sobą, próbuje wrócić do zawodu, ale jej największym problemem będzie relacja z mężem...

O co chodzi? Czy to już koniec związku Anki i Pawła (Bartek Kasprzykowski)? Sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Magdalena Stużyńska na temat 15. sezonu "Przyjaciółek"!