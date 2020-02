"Przyjaciółki" sezon 15. Kacper Kuszewski i Marcin Perchuć w serialu! Wiemy, kogo zagrają!

W 15. sezonie "Przyjaciółek" do obsady dołączyli Kacper Kuszewski i Marcin Perchuć! Kogo zagrają? Sprawdź, co już wiadomo!

Już niedługo premiera 15. sezonu serialu "Przyjaciółki"! Czeka nas dużo zaskoczeń, szczególnie, że pojawią się nowi bohaterowie!

Zuza właścicielką restauracji, swatanie Patrycji i nowy facet Doroty w nowych odcinkach! Zobacz zwiastun! Zobacz więcej

Jeden z nich pojawi się w wątku Patrycji (Joanna Liszowska). Ela (Elżbieta Jarosik) uzna, że samotność nie służy młodej matce i postanowi zadziałać. Spróbuje wyswatać ją ze swoim znajomym księgowym, w którego rolę wcieli się Marcin Perchuć. Sprowadzi go do domu Kochan pod pretekstem pomocy w rozliczeniach, ale Pati od razu zorientuje się, co jest grane. Jak zareaguje na pomysł Eli?

Do obsady dołączył również Kacper Kuszewski! Tym razem aktor wcieli się w hydraulika Sławka, który zostanie wezwany do salonu Doroty (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer) i Ingi (Małgorzata Socha), by naprawić awarię umywalki. Niespodziewanie jego bezpośredniość i bezpretensjonalność zrobią na Dorocie ogromne wrażenie! Zacznie go podrywać, ale czy przystojny hydraulik będzie miał ochotę na romans?

Czy Patrycja i Dorota znajdą w końcu miłość? Tego dowiemy się z nowych odcinków "Przyjaciółek"!

