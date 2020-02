"Przyjaciółki" sezon 15. Kolejny dramat Strzeleckich! Stracą wszystko w pożarze?! [CO SIĘ WYDARZY]

Los nie oszczędza Strzeleckich. W 15. sezonie "Przyjaciółek" padną ofiarami pożaru! Jak to się stanie? Sprawdź, co już wiadomo!

"Przyjaciółki" sezon 15. od 5 marca w Polsacie! - sprawdź program tv

Miniony sezon serialu "Przyjaciółki" był tragiczny dla Strzeleckich. W katastrofie samolotu zginął ich syn, Franek (Kajetan Borowski). Bardzo długo nie mogli sobie z tym poradzić, ale powoli zaczęli wychodzić na prostą.

Maks nadal będzie z Ingą! Będzie walczył o nią z Andrzejem i Robertem?! Zobacz więcej

Niestety wygląda na to, że nowe odcinki przyniosą im kolejne dramaty! Tym razem padną ofiarami pożaru! Na razie nie wiadomo jeszcze, czy zapali się ich dom, a może budynek, w którym mają kancelarię, ale Strzeleccy bardzo to przeżyją. Na szczęście w obliczu tragedii Anka (Magdalena Stużyńska-Bauer) będzie mogła liczyć na wsparcie Ingi (Małgorzata Socha). Patrycji (Joanna Liszowska) i Zuzy (Anita Sokołowska), które od razu zjawią się na miejscu, by pocieszyć przyjaciółkę.

Czy Strzeleccy poradzą sobie z kolejną tragedią? Tego dowiemy się już wkrótce!

Kacper Kuszewski i Marcin Perchuć w serialu! Wiemy, kogo zagrają!Zobacz więcej