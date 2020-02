"Przyjaciółki" sezon 15. Maks nadal będzie z Ingą! Będzie walczył o nią z Andrzejem i Robertem?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 15. sezonie "Przyjaciółek" Maks nadal będzie robił wszystko, by być dla Ingi kimś więcej niż kolegą. Jednak na jego drodze wciąż będą stawać Andrzej i Robert! Co z tego wyniknie? Sprawdź, co się wydarzy!

"Przyjaciółki" sezon 15. od 5 marca w Polsacie! - sprawdź program tv W minionym sezonie serialu "Przyjaciółki" Inga (Małgorzata Socha) próbowała wyleczyć się z uczucia do Maksa (Mateusz Janicki), bo on nie chciał poważnego związku. Nie było to jednak łatwe, bo cały czas na siebie wpadali... Zuza właścicielką restauracji, swatanie Patrycji i nowy facet Doroty w nowych odcinkach! Zobacz zwiastun! Zobacz więcej W końcu pod koniec sezonu Inga i Maks postanowili być razem na poważnie. Wygląda na to, że w 15. serii nadal będą w związku, choć na ich drodze będą stawać Andrzej (Adam Adamonis) i Robert (Krzysztof Wieszczek). Mateusz Janicki, w rozmowie z "Tele Tygodniem", opowiedział, co czeka jego bohatera, Maksa. Poznaliśmy go jako faceta, który lubi się bawić. Traktuje seks instrumentalnie, nie chce wchodzić w stałe związki. (...) Tyle, że cały czas siedzi mu w głowie Inga. W tym sezonie postanowi zawalczyć o nią. Chce być kimś więcej niż tylko kolegą. Co oczywiście będzie się wiązało z prześmiewczymi sytuacjami, bo w życiu Ingi cały czas są obecni ojcowie jej dzieci. Czy ich uczucie jest na tyle silne, że przetrwają trudne chwile?