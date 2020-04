"Przyjaciółki" sezon 15. Zuza doświadczy totalnego upadku! Anita Sokołowska zdradza, co wydarzy się w kolejnych odcinkach!

"Przyjaciółki" to jeden z najbardziej przebojowych seriali telewizji Polsat. Obecnie emitowany jest 15. sezon produkcji, na planie którego mieliśmy okazję się pojawić, gdzie Anita Sokołowska zdradziła nam dalsze losy Zuzy! Sprawdźcie, co się wydarzy!

"Przyjaciółki" sezon 15. w czwartki o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Zuza (Anita Sokołowska) i Dagmar (Marcin Korcz) zostali postawieni pod ścianą. Nie udało im się wrócić do bankowości, więc musieli znaleźć inne rozwiązanie... Wtedy w umyśle Dagmara zrodził się pomysł... kupna chińskiej restauracji! Co z tego, że ani on, ani Zuza, nie mają zielonego pojęcia o prowadzeniu biznesu gastronomicznego! Czy im się uda?

Rozmawiając z Anitą Sokołowską nie mogliśmy nie zapytać o życie uczuciowe Zuzy i to, co czeka ją w nowych odcinkach "Przyjaciółek". Odpowiedź nie jest pocieszająca!

Zuza doświadczy totalnego upadku. Zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, będzie musiała zacząć myśleć w inny sposób. Ktoś ją wyrzucił z banku, to jest ujma na jej honorze. W dodatku nie wychodzi jej łączenie pracy i macierzyństwa... Zuza nie zdaje tego egzaminu - zdradziła nam Anita Sokołowska.

Co jeszcze wydarzy się w życiu Zuzy w 15. sezonie "Przyjaciółek"? Sprawdźcie, co o nowych odcinkach powiedziała nam Anita Sokołowska!