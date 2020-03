"Przyjaciółki" sezon 15. Zuza i Dagmar otwierają... chińską restaurację! Zobaczcie naszą relację z planu serialu telewizji Polsat!

"Przyjaciółki" to jeden z najpopularniejszych seriali w polskiej telewizji. Produkcja doczekała się już 15 sezonów i nic nie wskazuje na to, żeby przygody sympatycznych kobiet miały się skończyć! Niedawno byliśmy na planie 15. sezonu "Przyjaciółek", więc zobaczcie, jak produkcja wygląda od kuchni!

"Przyjaciółki" sezon 15. w czwartki o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Widzowie Polsatu już chyba nie wyobrażają sobie tej stacji bez "Przyjaciółek". I my się nie dziwimy, bo chociaż mamy do czynienia z 15. sezonem serialu, to główne bohaterki wciąż potrafią zaskakiwać. Doskonałym tego przykładem jest Zuza, która wraz z Dagmarem (Marcin Korcz) otworzy... chińską restaurację!

Mieliśmy okazję zajrzeć na plan 15. sezonu "Przyjaciółek" i co nieco dowiedzieliśmy się o tym, co wydarzy się w nowych odcinkach! Anita Sokołowska, czyli serialowa Zuza, opowiedziała nam o swoim nowym biznesie:

Nie udaje nam się wrócić na tarczy do bankowości, więc wymyślamy z Dagmarem, aby założyć własny biznes gastronomiczny. Nie znamy się na tym w ogóle, ale wierzymy, że w nas jest siła, w nas jest moc (śmiech).

Małgorzata Socha, czyli serialowa Inga, opowiedziała nam o życiu uczuciowym swojej bohaterki w 15. sezonie:

Czy Inga rzeczywiście spotkała miłość na dobre i czy to będzie Maks? Ich relacja na pewno pójdzie o krok dalej, dojdzie do poważnych deklaracji oraz podjęcia wspólnych kroków, ale nie chcę wam wiele zdradzać, żebyście mieli przyjemność z oglądania tego sezonu!

Magdalena Stużyńska za to zdradziła nam, że w tym sezonie lekko nie będzie miała Anka...