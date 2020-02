"Przyjaciółki" sezon 15. Zuza właścicielką restauracji, swatanie Patrycji i nowy facet Doroty w nowych odcinkach! Zobacz zwiastun! [CO SIĘ WYDARZY]

Już 5 marca na antenie Polsatu zadebiutuje 15. sezon "Przyjaciółek"! Zuza będzie miała nowy pomysł na biznes, Inga i Anka kłopoty z dziećmi, a w życiu Patrycji i Doroty pojawią się nowe miłości! Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź!

Ostatni odcinek 14. sezonu serialu "Przyjaciółki" zostawił nas z wieloma pytaniami. Na szczęście już niedługo, bo 5 marca, w końcu poznamy na nie odpowiedzi, bo serial wraca na antenę z nowymi odcinkami!

Ze zwiastuna nowych odcinków możemy dowiedzieć się, że Zuza (Anita Sokołowska) nadal nie będzie mogła znaleźć pracy. Za namową Dagmara (Marcin Korcz) będzie chciała kupić chińską restaurację! Z kolei Ela (Elżbieta Jarosik) za wszelką cenę będzie chciała uszczęśliwić Patrycję (Joanna Liszowska) i spróbuje zeswatać ją ze swoim znajomym księgowym (w tej roli Marcin Perchuć).

Kłopoty czekają za to Ingę (Małgorzata Socha). Co prawda nadal będzie z Maksem (Mateusz Janicki), ale jej córka Hania (Pola Figurska) będzie nieznośna, a w jednej z kłótni nazwie matkę "kretynką"! Anka (Magdalena Stużyńska-Bauer) również będzie miała problemy w domu. Zauważy, że Staś (Antoni Borowski) ją okrada! Za to Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) pozna nowego faceta (w tej roli Kacper Kuszewski)... Będzie miała romans?

Co jeszcze czeka serialowe przyjaciółki? Zobaczcie zwiastun nowych odcinków!