"Przyjaciółki" sezon 16. Jakie będą dalsze losy Zuzy? Fani wyraźli swoje zdanie

Nie cichną emocje po finale 15. sezonu serialu "Przyjaciółki"! Anita Sokołowska pyta fanów jak powinny potoczyć się dalsze losy Zuzy. Jakie są odpowiedzi? Sprawdź szczegóły!

"Przyjaciółki" sezon 16. od już jesienią w Polsacie! - sprawdź program tv

Za nami dramatyczny finał 15. sezony serialu "Przyjaciółki"! Losy wszystkich bohaterek są niepewne, lecz fani najbardziej martwią się o Patrycję, która podupadła na zdrowiu, i Zuzy, która straciła dzieci, firmę i oszczędności.

Polsat potwierdza: Nie będzie 3. sezonu serialu! Fani oburzeni: "Nie róbcie nam tego"Zobacz więcej

Anita Sokołowska dostrzegła emocje fanów i postanowiła spytać ich, jak ich zdaniem powinien potoczyć się wątek jej bohaterki. - Gdybyście mieli napisać dalsze losy Zuzy, to jak powinny się potoczyć? Co? Powinna przyjąć pracę w Wiedniu? Oddać Jaśkowi dzieci? Opieka naprzemienna? A może wymyślicie inne perypetie dla mojej bohaterki? Hę? Proszę,otwieram listę życzeń i marzeń! - napisała na Instagramie.

Odzew był ogromy, a pomysły fanów bardzo zróżnicowane. Większość jednak chciałaby, aby Zuza znów stała się silną i niezależną kobietą, która umie utrzymać kontrolę nad własnym życiem. - Lubiłam ją w roli niezależnej, twardej kobiety, lubiącej romanse - napisała jedna z fanek. - Jakoś bardziej pasuje do niej rola silnej babki w korpo z nietuzinkowym podejściem do wychowania dzieci - wtórowała jej inna.

Nie tylko "Przyjaciele"! Sprawdź nasz ranking seriali o losach paczki przyjaciół!Zobacz więcej

Fanki serialu nie mogły także pogodzić się co do dalszych losów Janka. Jedne twierdziły, że Zuza powinna się z nim pogodzić, a inne pokusiły się nawet o stwierdzenie, że... postać Janka powinna zostać uśmiercona! - A ja bym uśmierciła Jaśka - jakoś nigdy mi nie pasował do Zuzy - stwierdziła jedna z komentatorek. - Oby Zuza nie wróciła do Jaśka ta postać była nudna a teraz jest żałosna - dodała inna.

Takie głosy można usłyszeć od fanów. A co wymyślą scenarzyści serialu "Przyjaciółki"? Tego dowiemy się dopiero jesienią!