"Przyjaciółki" sezon 16. Paweł Małaszyński zagra nowego kochanka Zuzy?! Ma wcielić się w bogatego biznesmena

Paweł Małaszyński może zagrać bogatego biznesmena, który zakręci w głowie Zuzy! Czy bohaterka serialu "Przyjaciółki" w nowym sezonie znajdzie nową miłość? Sprawdź nowe doniesienia!

Paweł Małaszyński dołącza do obsady serialu "Przyjaciółki"! Ta wiadomość zelektryzowała wszystkie fanki i fanów hitu Polsatu i zapoczątkowała spekulacje na temat tego, w jaką postać wcieli się popularny aktor.

Jak dowiedział się Tele Tydzień Małaszyński może wcielić się w bogatego biznesmena ze Szwajcarii, na którego Zuza (Anita Sokołowska) natknie się w Wiedniu. Jak pamiętamy, bohaterka serialu "Przyjaciółki" nie może zaliczyć ostatnich do tygodni do udanych. Straciła wszystkie oszczędności, a Janek (Marek Bukowski) wywiózł jej dzieci do Gdańska.

Być może romans z ambitnym biznesmenem na nowo rozpali w Zuzie ogień i sprawi, że ponownie postanowi wziąć we własne ręce! Miejmy nadzieję, że jej życie w 16. sezonie serialu "Przyjaciółki" będzie obfitowało w wiele szczęśliwych chwil.