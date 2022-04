"Przyjaciółki". Tak mieszka Małgorzata Socha. Aktorka ma ogromny dom. Urządziła go w nowojorskim stylu! Zobaczcie, jak wygląda

Małgorzata Socha słynie ze świetnego gustu. Przykładem tego jest również dom aktorki, w którym mieszka z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i dziećmi: Zosią, Basią i Stasiem. Gwiazda chętnie pokazuje go na swoim Instagramie. Wnętrza domu Małgorzaty Sochy niejednokrotnie budzą zachwyt wśród fanów. Zobaczcie zdjęcia!

Posiadłość polskiej gwiazdy znajduje się w okolicy podwarszawskiej wsi Michałowice. Słowo posiadłość zostało tu użyte nie bez kozery, bowiem powierzchnia domu to 350 metrów kwadratowych. Stoi on na działce, której wielkość to aż kilometr kwadratowy. Wokół domu rozciąga się ogromny ogród, odgrodzony od ulicy wysokim murem z cegły. Wartość nieruchomości Małgorzaty Sochy to około 2 miliony złotych, ale jest to wycena z ubiegłego roku. Rezydencja aktorki została ukończona w 2014 roku, po trzech latach budowy osobiście przez nią nadzorowanej.

Urządzenie domu gwiazdy jednoznacznie przywodzi na myśl coraz popularniejszy w Polsce klasyczny styl nowojorski, kojarzony z ponadczasowymi i eleganckimi wnętrzami apartamentów zamożnych mieszkańców Manhattanu, które znamy z filmów. Mają eklektyczny charakter, są pełne światła, a barwy ze sobą harmonizują. Paleta składa się z bieli, czerni, beżu, szarości i beżu z brązem. Przynajmniej dwie z szarych sof Małgosi - jak widzimy na zdjęciach - mają pikowaną tkaninę obiciową. Taki detal jest charakterystyczny dla stylu nowojorskiego.

Pięknym akcentem w domu Małgosi jest kominek. Kuchenna zabudowa utrzymana jest w tonacji kremowej, a w oknach są szprosy. Natomiast okna w biało-beżowym salonie mają żaluzje. Jasna, drewniana, ułożona w jodełkę podłoga pasuje do mebli. Aktorka lubi porcelanę i ma jej kolekcję. Biała łazienka jest wyposażona zarówno w wannę, jak i kabinę prysznicową. Pokoje dzieci są przeurocze! Widać, że pociechy Małgosi mogą się cieszyć mnóstwem zabawek. Drzwi wejściowe do domu są szaro-niebieskie.

Niewątpliwie, w tak pięknym i przytulnie urządzonym domu chce się mieszkać, chce się spędzać w nim jak najwięcej czasu:

Mam swoją bezpieczną przystań i to jest dla mnie najważniejsze. To moja rodzina, mój dom. Byłoby mi niezwykle trudno bez świadomości, że jest ktoś, kto na mnie czeka, że każdego dnia mam do kogo i gdzie wracać. To daje mi niesamowitą siłę i ogromne poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście przy trójce maluchów nie ma mowy o odpoczynku, ale wystarczy, że mogę złapać dystans, przewietrzyć głowę. W domu myśli biegną swoim torem, a ja doceniam każdą chwilę - wyznała Małgorzata Socha w rozmowie z So-magazyn.pl.

Po przekroczeniu progu domu aktorka wycisza telefon i w stu procentach skupia się na potrzebach swojej rodziny.

