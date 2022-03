"Przyjaciółki". To koniec serialu?! Fatalne wieści dla fanów Zuzy, Ingi, Patrycji i Anki! Już wiadomo, kiedy ostatni odcinek?

Jednym z największych plusów tego serialu są postaci wprowadzane na sezon lub dwa (gość)

Jet to odświeżające. Tak jak teraz postaci grane przez Adama Zdrójkowskiego i Karola Dziubę. A w kolejnych odcinkach ma być jeszcze Rafał Królikowski i chyba Michał Żurawski. Zawsze to były fajne postaci. I jakoś tak częściej były to postaci męskie. Np. Artur, Sławek, Eryk czy z tych wcześniejszych, liczniej oglądanych sezonów choćby Francesco. Tak naprawdę to te drugoplanowe postaci są wyraziste np. Dagmar, Andrzej i Robert. Główne bohaterki są coraz bardziej neutralne. Nawet Zuza straciła nieco swojego zadziora. Tak naprawdę najlepszą postacią kobiecą była tam Dorota. W poprzednim sezonie było jej mało, a teraz wcale, bo Agnieszka Sienkiewicz zrezygnowała z tej roli. No i od razu widać efekty, bo serial traci na oglądalności.

23.03.2022 11:26