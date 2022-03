"Przysięga". Atak na Emira i Meltem coraz bliżej Kemala w kwietniowych odcinkach! Mamy nowe zdjęcia z tureckiego serialu

Na początku kwietnia w serialu "Przysięga" zobaczymy atak nożownika! Ranny Emir z trudem dotrze do domu! Co z nim będzie? W kwietniowych odcinkach "Przysięgi" Meltem nadal będzie knuć, by osaczyć Kemala. Czy mąż Narin jej ulegnie? W galerii publikujemy nowe zdjęcia i streszczenia tureckiego serialu "Przysięga".