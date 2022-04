"Przysięga". Cansu Tuman odeszla z tureckiej telenoweli ku rozpaczy fanów. Co u niej słychać?

Zdzichu (gość)

Gulperi to Feride tylko Karina Pochwała włamuje się i zmienia jej imie i kto kim jest, Tulay to nie narzeczona, a służąca, ten dziadek w berecie to nie wuj tylko typ co chciał porwać Feride i zmusić do ślubu z Savasem (czyt Savasiem) który pojawi się w odcinkach, Emir nigdy nie kochał Reyhan, Yigit jest z zapłodnienia pozaustrojowego i Feride (którą nazywacie Gulperi) jest jego matką, ich rodzice znali się wcześniej i Emir nigdy nie wziął ślubu z Reyhan. Dziecko w lokach to Adam, kuzyn Emira nie Yigit, Yigit jest mały i to jest 2 lata później nie 4 to Karina pochwała przerobiła też

14.04.2022 11:25