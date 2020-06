"Przysięga". Narin, czyli Yağmur Sahbazova. Kim jest aktorka, która wciela się w przyjaciółkę Reyhan i żonę Kemala?

Narin w "Przysiędze" to przyjaciółka Reyhan i żona Kemala. Kim jest ta turecka aktorka? Ile ma lat i gdzie jeszcze zagrała poza "Przysięgą"? Poznaj bliżej Yağmur Sahbazovą!

Narin w serialu "Przysięga" nielegalnie pracująca w Turcji Azerka, która zaprzyjaźniła się z Reyhan (Özge Yağız) po tym, jak Hikmet (Berkant Müftüler) wyjawił rodzinie, że małżeństwo Reyhan i Emira (Gökberk Demirci) było jego pomysłem ze względu na chorobę. Zbieg okoliczności sprawił, że została żoną Kemala (Can Verel), brata Hikmeta. W Narin wciela się Yağmur Sahbazova. Kim jest?

Yağmur Sahbazova - kariera i życie prywatne

Yağmur Sahbazova urodziła się 13 lutego 1987 roku w stolicy Azerbejdżanu, Baku. To właśnie w Azerbejdżanie wychowywała się i stawiała pierwsze kroki w aktorskiej karierze. Popularność w swoim kraju zyskała główną rolą w serialu "Prawo do sumienia", którą grała przez trzy lata. Później występowała w teatrze i w reklamach. W 2019 roku rozpoczęła nowy etap dołączając do obsady 2. sezonu tureckiej produkcji "Przysięga".

Piękna Azerka ma 173 cm wzrostu i wazy 55 kg. Jej znak zodiaku to Wodnik. Yağmur jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Nie dzieli się jednak zbytnio swoim życiem prywatnym. Nie wiadomo, czy obecnie spotyka się z jakimś mężczyzną.

"Przysięga" - o czym jest?

Reyhan jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reyhan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Reyhan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód.

