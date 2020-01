"Przysięga" odcinek 100. Emir wściekły na matkę! Postanawia wyprowadzić się z domu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir usłyszał, jak Reyhan i Melike rozmawiały o tym, co Cavidan wyrządziła Reyhan. W 100. odcinku serialu "Przysięga" wściekły Emir postanawia wyprowadzić się z domu. Sprawdź, co wydarzy się w 100. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 100. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) podsłuchał rozmowę Reyhan (Özge Yağız) i Melike (Esra Demir Çoban). Wie już, ile złego Cavidan (Gül Arcan) wyrządziła jego żonie. Wpadł w szał i powiedział matce wiele przykrych słów.

W 100. odcinku "Przysięga" Emir jest wściekły na matkę, kiedy poznaje prawdę o tym, co zrobiła Reyhan. Wychodzi z domu, a Cavidan mdleje. Reyhan pomaga jej przenieść się do salonu. Suna (Sıla Türkoğlu) staje po stronie brata i także ma żal do matki. Widząc pocieszającą Cavidan Reyhan, Hikmet (Berkant Müftüler) chce wiedzieć, co się stało. Leyla (Munise Özlem Öztürk) mówi Kemalowi (Can Verel), że zgadza się na wspólne wakacje.

Emir chce się wyprowadzić z domu razem z Reyhan. Postanawia zamieszkać z żoną sam. Taci zaczyna się buntować przeciwko Talazowi. Yonca (Almira Tuğgül Küçükoğlu) cierpi z miłości do Kemala i chce odejść z pracy. Cemre (Ceyda Olguner) namawia ją, żeby walczyła o miłość. Dowiaduje się też, że Emir szuka domu. To sprawia, że w jej głowie pojawia się nowy przebiegły plan.

