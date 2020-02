"Przysięga" odcinek 102. Reyhan nie uwierzy w niewinność Emira? Talaz grozi Leyli bronią! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir przeprowadził się do nowego domu. Za sprawą Cemre, Reyhan podejrzewa, że mąż ją zdradził! W 102. odcinku serialu "Przysięga" Emir będzie próbował wytłumaczyć Reyhan, że doszło do nieporozumienia. Sprawdź, co wydarzy się w 102. odcinku "Przysięgi"!