"Przysięga" odcinek 103. Hikmet mówi rodzinie prawdę o przysiędze Reyhan! Leyla umrze?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan jest przekonana, że Emir ją zdradził. Talaz odkrył, że Leyla go zdradziła. W 103. odcinku serialu "Przysięga" dojdzie do kilku rozstrzygnięć. To koniec 1. sezonu serialu. Sprawdź, co wydarzy się w 103. odcinku "Przysięgi"!

Reyhan (Özge Yağız) nie może pozbyć się gniewu, jaki czuje myśląc o Emirze (Gökberk Demirci). Przez Cemre (Ceyda Olguner) doszło do sytuacji, z której wynika, że Emir zdradził żonę. Leyla (Munise Özlem Öztürk) omogła Talazowi w napadzie, ale on odkrył, że został zdradzony. Reyhan nie uwierzy w niewinność Emira? Talaz grozi Leyli bronią! W 103. odcinku "Przysięga" Hikmet (Berkant Müftüler) przygotowuje papiery rozwodowe dla Cavidan (Gül Arcan). Jednocześnie dostaje wiadomość ze zdjęciami, na których Emir jest w łóżku z obcą kobietą. Ktoś chce pieniądze za to, że fotografie nie trafią do gazet! Talaz nie może pozwolić Lyli odejść. Trzyma ją na muszce. Kemal (Can Verel) jedzie jej pomóc. Emir cały czas próbuje wytłumaczyć Reyhan, że jej nie zdradził. Chce jej to udowodnić, ale nie potrafi. Şehriye (Derya Kurtuluş) przygotowuje Masal (Cansın Mina Gür) do spania. Wcześniej jednak obie odsłuchują wiadomość, którą zostawiła dziewczynce Leyla. Opiekunka życzy jej, aby życie było dla niej jak bajka i wyznaje miłość. W tym czasie trwa rozmowa Leyli z Talazem, który wciąż mierzy do niej z broni. Kobieta cofając się, wybiera numer alarmowy i próbuje nawiązać połączenie. Nie zauważa, kiedy dociera do krawędzi dachu i spada! Hikmet zbiera całą rodzinę i mówi prawdę o przysiędze, jaką wymusił na Reyhan. Wszyscy są w szoku. Tarhun informuje Reyhan, że jest zwolniona z przysięgi i może zakończyć małżeństwo z Emirem.