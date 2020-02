"Przysięga" odcinek 104. Kemal namawia Emira, aby skontaktował się z Reyhan. Ich małżeństwo to już przeszłość? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Rodzina Tarhunów dowiedziała się o przysiędze, jaką Reyhan złożyła Hikmetowi. W 104. odcinku serialu "Przysięga" Kemal będzie próbował namówić Emira, aby walczył o żonę. Sprawdź, co wydarzy się w 104. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 104. w piątek, 7.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Hikmet (Berkant Müftüler) zobaczył zdjęcia Emira (Gökberk Demirci) z obcą kobietą. Wręczył Cavidan (Gül Arcan) pozew rozwodowy i poinformował wszystkich, że Reyhan (Özge Yağız) zgodziła się na ślub z Emirem na jego prośbę. Cała rodzina jest w szoku.

W 104. odcinku "Przysięga" minęły 3 miesiące. Cemre (Ceyda Olguner) dogląda domu rodzinnego Emira i liczy na jego powrót. Namawia Sunę (Sıla Türkoğlu), żeby zmusiła brata do powrotu. Emir mieszka u Kemala (Can Verel), który ma do niego pretensje, że marnuje sobie życie i cierpi z miłości. Zachęca, żeby pojechał do Reyhan, bo ma jej adres.

Reyhan mieszka z Zeynep (Balım Gaye Parlak) i z koleżanką - nielegalnie pracującą w Turcji Azerką, Narin (Yagmur Shahbazova). Mają kłopoty finansowe i trudności z zapłaceniem czynszu. Właściciel mieszkania wyrzuca je na bruk. W swoich rzeczach Reyhan odnajduje wycinek z gazety, na którym jest Emir w towarzystwie Cemre.

