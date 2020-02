"Przysięga" odcinek 105. Emir postanawia odnaleźć Reyhan! Cemre szykuje kolejny podstęp [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan odcięła się od Emira i zamieszkała z Zeynep i koleżanką, Narin. W 105. odcinku serialu "Przysięga" namawiany przez Kemala Emir postanowi odszukać żonę. Sprawdź, co wydarzy się w 105. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 105. w poniedziałek, 10.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) mieszka u Kemala (Can Verel), który zachęca bratanka, żeby pojechał do Reyhan (Özge Yağız), bo ma jej adres. Z kolei Cemre (Ceyda Olguner) zamieszkałą w rezydencji Tarhunów i udaje, że opiekuje się Suną (Sıla Türkoğlu).

W 105. odcinku "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) stara się pomóc Reyhan przetrwać najgorsze chwile. Muszą znaleźć dla siebie nowy dom. Zaynep (Balım Gaye Parlak) dopada mocne przeziębienie. Okazuje się, że Narun udaje się znaleźć miejsce, w którym mogą zamieszkać. Jej znajomy, Ahmet pomaga im w przeprowadzce. Masal (Cansın Mina Gür) boi się, że zostanie odebrana ojcu.

Emir jedzie odnaleźć Reyhan. Kemal umawia się z bratem w restauracji, by porozmawiać o Emirze. Jego kelnerką jest... Narin. Zaynep (Balım Gaye Parlak) czuje się coraz gorzej, ale ukrywa to przed Reyhan. Cemre podstępem próbuje sprowadzić Emira do domu. Mówi mu, że ma problemy z Suną, która nie chce brać swoich leków.

