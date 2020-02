"Przysięga" odcinek 106. Narin składa Kemalowi zaskakującą propozycję. Co dzieje się z Cavidan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan mieszka z Zeynep i koleżanką, Narin. Po namowach Kemala, Emir postanowił ją odnaleźć. W 106. odcinku serialu "Przysięga" to Kemal będzie bliżej Reyhan, a to za sprawą... Narin. Sprawdź, co wydarzy się w 106. odcinku "Przysięgi"!