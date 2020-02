"Przysięga" odcinek 107. Kemal straci prawa do opieki nad Masal? Emir jest zazdrosny o Reyhan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir spotkał się z Reyhan na komisariacie i pomógł jej, gdy Zeynep zemdlała. W 107. odcinku serialu "Przysięga" znowu będzie próbował być bliżej żony. Wszystko znowu popsuje jednak Cemre. Sprawdź, co wydarzy się w 107. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 107. w środę, 12.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) pojechała na komisariat, aby pomóc Narin (Yagmur Shahbazova). Był tam też Emir (Gökberk Demirci), na którego wpadła. Z kolei Narin zaproponowała Kemalowi (Can Verel), aby się z nią ożenił i uratował przed deportacją.

W 107. odcinku "Przysięga" prawnik ostrzega Kemala, że dziadek Masal (Cansın Mina Gür) będzie dążył do otrzymania praw do opieki nad wnuczką, co oznacza, że Kemal może stracić córkę. Mężczyzna jest załamany. Po wizycie Melike (Esra Demir Çoban) Cavidan (Gül Arcan) jest wściekła. Zapowiada, że wszyscy ją popamiętają i umawia się z kimś przez telefon.

Emir przywozi Reyhan leki dla Zeynep (Balım Gaye Parlak). Narin telefonuje do Reyhan, ale nie mówi jej prawdy o swojej sytuacji. Zapewnia, że zostanie w areszcie jeszcze tylko jeden dzień. Sehriye (Derya Kurtuluş) zapewnia Kemala, że jej zeznanie wystarczy, by sąd nie odbierał mu prawa do opieki. Suheyla odwiedza córkę w rezydencji Tarhunów i każe jej wracać do domu. Cemre (Ceyda Olguner) wykręca się twierdząc, że Suna (Sıla Türkoğlu) jej potrzebuje. Emir widząc męską koszulę u Reyhan, jest o nią zazdrosny. Ona z kolei widzi, jak do Emira dzwoni Cemre.

