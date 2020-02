"Przysięga" odcinek 108. Kemal i Narin zostają małżeństwem! Emir spędza noc u Reyhan [STRESZCZENIE ODCINKA]

Narin zaproponowała Kemalowi, aby się z nią ożenił. Dzięki temu nie zostanie deportowana. W 108. odcinku serialu "Przysięga" dojdzie do zalegalizowania małżeństwa! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 108. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 108. w czwartek, 13.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Narin (Yagmur Shahbazova) trafił do aresztu. Wcześniej zaproponowała Kemalowi (Can Verel), aby się z nią ożenił i uratował przed deportacją. On z kolei martwi się, że dziadek Masal (Cansın Mina Gür) odbierze mu prawa do opieki nad córką.

W 108. odcinku "Przysięga" Emir (Gökberk Demirci) zapewnia Reyhan (Özge Yağız), że jest u niej tylko ze względu na chorą Zeynep (Balım Gaye Parlak). Kemal informuje Narin, że zgadza się na ślub z nią. Ma nadzieję, że dzięki temu sąd nie odbierze mu Masal. Zapowiada jednak, że małżeństwo będzie trwało tylko tak długo, jak będzie to koniecznie, a później każde z nich pójdzie w swoją stronę. Następnie, zmusza Narin, by zamieszkała w jego domu.

Najpierw jednak, Kemal zawodzi Narin do domu Reyhan, aby zabrała swoje rzeczy. Tam zastają Emira. Oboje tłumaczą się ze swojej decyzji dotyczącej ślubu. W domu Kemal przedstawia swoją nową żonę Seyhriye (Derya Kurtuluş) i Masal. Cavidan (Gül Arcan) umawia się z Cemre (Ceyda Olguner) w drogiej kawiarni. Matka Emira prosi, aby Cemre doprowadziła do jej spotkania z synem. Emir spędza noc w domu Reyhan, czuwając przy Zeynep.

