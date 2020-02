"Przysięga" odcinek 110. Reyhan czuwa przy Emirze. Jego serce przestaje bić! Reyhan jest załamana [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan znowu pokłóciła się z Emirem, po czym dowiedziała się, że jej mąż miał wypadek! W 110. odcinku serialu "Przysięga" będzie czuwać przy nim w szpitalu. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 110. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 110. w poniedziałek, 17.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) i Emira (Gökberk Demirci) pokłócili się, a kiedy Reyhan spoliczkowała męża, on wyszedł z domu. Pod jego nieobecność Reyhan odwiedził Kemal (Can Verel), który pokazał jej dowody na to, że Emir jej nie zdradził. Później otrzymał telefon z informacją, że Emir miał wypadek.

W 110. odcinku "Przysięga" Reyhan siedzi w szpitalu przy łóżku Emira. Ma wyrzuty sumienia i martwi się o ukochanego. Narin (Yagmur Shahbazova) podtrzymuje Reyhan na duchu. Zauważa, że nie ma sensu się zadręczać. Kemal źle się czuje, co zauważa Narin. W szpitalu jest również Hikmet (Berkant Müftüler), który też martwi się o syna. Zabrania Melike (Esra Demir Çoban) mówić Sunie (Sıla Türkoğlu) o stanie Emira.

Cemre (Ceyda Olguner) podsłuchuje rozmowę telefoniczną Melike z Hikmetem, przez co dowiaduje się o stanie Emira i pojawia się w szpitalu. Serce Emira przestaje bić, kiedy jest przy nim Reyhan. Dziewczyna jest załamana. Lekarzom udaje się jednak przywrócić pracę serca Emira. Cemre wścieka się, kiedy słyszy od pielęgniarki, że Reyhan jest przy mężu.

