"Przysięga" odcinek 112. Emir wraca do domu i odtrąca żonę. Reyhan nie rezygnuje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir odzyskał przytomność po wypadku, ale nie chce widzieć Reyhan. W 112. odcinku serialu "Przysięga" dziewczyna nie będzie się poddawać. Chce uzyskać przebaczenie męża. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 112. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 112. w środę, 19.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) nie ukrywa, że ma żal do Reyhan (Özge Yağız). Kolejny rozłam w ich relacjach chce wykorzystać Cemre (Ceyda Olguner), która wciąż planuje pozbyć się Reyhan. Z kolei żona Emira jest załamana, ale nie chce poddać się bez walki.

Emir odzyskuje przytomność, ale nie chce widzieć Reyhan! Cemre ma nowy plan!Zobacz więcej

W 112. odcinku "Przysięga" Emir wychodzi ze szpitala na własne żądanie. Cemre jest zachwycona, bo wracają do domu rodzinnego. Tam chce się nim zająć. Ale czeka ich niespodzianka. Reyhan nie rezygnuje. Chce uzyskać wybaczenie męża, który wciąż ją odpycha.

Sprawa sądowa dotycząca opieki nad Masal (Cansın Mina Gür) przybiera nieoczekiwany obrót. Na sali pojawia się świadek, którym jest... Talaz! Zaznacza, że od śmierci Leyli (Munise Özlem Öztürk) nie minęło wiele czasu, więc to dziwne, że Kemal (Can Verel) już zdążył zakochać się i poślubić inną kobietę. Nie zapada ostateczny wyrok, co oznacza, że Narin (Yagmur Shahbazova) musi zostać z Kemalem dłużej. Tymczasem, wściekła na Cemre Cavidan (Gül Arcan) postanawia się zemścić. Pisze do Emira list, w którym demaskuje Cemre.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej