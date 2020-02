"Przysięga" odcinek 113. Suna wyrzuca Reyhan z domu! Kto stanie w jej obronie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan nie chce się poddawać. Ma nadzieję, że Emir jednak jej wybaczy. W 113. odcinku serialu "Przysięga" Cemre nastawia Sunę przeciwko Reyhan. Dojdzie do kolejnej trudnej dla Reyhan sytuacji. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 113. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 113. w czwartek, 20.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) wciąż nie chce rozmawiać z Reyhan (Özge Yağız). Dziewczyna nie poddaje się jednak, czemu wyraz dała wracając do rezydencji Tarhunów. To nie podoba się Cemre (Ceyda Olguner), która nie spocznie, dopóki nie pozbędzie się Reyhan.

W 113. odcinku "Przysięga" Emir obiecuje siostrze (Sıla Türkoğlu), że zostanie w domu i więcej jej nie opuści. Cemre zawiadamia Sunę o powrocie Reyhan. Nastawiona negatywnie do bratowej, zaczyna krzyczeć, że nikt nie chce jej widzieć w tym domu. Do oczu Reyhan napływają łzy. W pokoju pojawia się Hikmet (Berkant Müftüler), który staje w obronie synowej.

Cavidan (Gül Arcan) postanawia napisać list do syna. Wynajęty detektyw śledzi Kemala (Can Verel) i Narin (Yagmur Shahbazova). Narin spotyka się w porcie z kapitanem, który obiecuje jej wyjazd do Włoch.

