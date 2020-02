"Przysięga" odcinek 115. Kemal ratuje Narin! Suna prosi Emira, aby wyrzucił Reyhan z domu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Suna jest przekonana, że Reyhan chce dla jej rodziny źle. Próbowała już wyrzucić ją z domu. W 115. odcinku serialu "Przysięga" poprosi Emira, aby to on pozbył się Reyhan z ich życia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 115. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 115. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) dzielni znosi kolejne upokorzenia i stara się odzyskać zainteresowanie Emira (Gökberk Demirci). Niestety, za sprawą Cemre (Ceyda Olguner) to jest jeszcze trudniejsze niż mogłoby być. Źle do Reyhan jest też nastawiona Suna (Sıla Türkoğlu).

Cemre przeczyta list od Cavidan przed Emirem?! Narin wpada w pułapkę! Zobacz więcej

W 115. odcinku "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) dzwoni do Kemala (Can Verel) z portu, ale prosi, by nie zawiadamiał policji. Reyhan sugeruje, że być może Suna potrzebuje pomocy specjalisty. Hikmet (Berkant Müftüler) informuje Nigar, że to z Reyhan powinna konsultować wszystkie decyzje związane z domem. Kemal ratuje Narin, ale nasłany detektyw robi im kompromitujące zdjęcia.

Suna prosi brata, by wyrzucił żonę z domu. Cemre postanawia rozmówić się z Reyhan. Mówi jej, że nie rozumie, po co wróciła do domu. Reyhan nie daje się jednak sprowokować i zaznacza, że to nie ona jest zbędna w rezydencji Tarhunów. Wściekła Cemre okłamuje Sunę twierdząc, że Reyhan chce umieścić ją w klinice. Emir dostaje wysokiej gorączki. Reyhan czuwa przy nim.

Miłość w tureckich serialach. Oto najpiękniejsze sceny miłosne w telenowelach znad Bosforu!Zobacz więcej