"Przysięga" odcinek 116. Emir przeczyta list od Cavidan? Suna trafi do szpitala psychiatrycznego?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Suna wciąż jest źle nastawiona do Reyhan. Nastrój ten podsyca Cemre, która chce pozbyć się Reyhan z życia Emira. W 116. odcinku serialu "Przysięga" w rezydencji pojawią się pielęgniarze, którzy chcą zabrać Sunę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 116. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 116. we wtorek, 25.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Do domu Tarhunów dotarł już list od Cavidan (Gül Arcan). Emir (Gökberk Demirci) wciąż jednak go nie przeczytał. Reyhan (Özge Yağız) robi wszystko, aby Emir jej wybaczył. Z kolei Cemre (Ceyda Olguner) mówi Sunie (Sıla Türkoğlu), że Reyhan chce ją wysłać do szpitala.

W 116. odcinku "Przysięga" Cemre spiskuje przeciwko Reyhan. Chce się jej pozbyć i po raz kolejny nastawia przeciwko niej Sunę. Wmawia jej, że Reyhan chce ją wysłać do szpitala psychiatrycznego. Emir jest chory, ma wysoką gorączkę. Reyhan opiekuje się nim całą noc. Cavidan czeka, aż Emir przeczyta list od niej. Kemal (Can Verel) i Narin (Yagmur Shahbazova) starają się odzyskać rolkę filmu detektywa.

Między Reyahn i Emirem ponownie dochodzi do kłótni. Cemre postanawia raz na zawsze pozbyć się Reyhan. Podając się za nią dzwoni do szpitala psychiatrycznego. W tym czasie Suna rozmawia z bratem i po raz kolejny prosi go, aby wyrzucił Reyhan z domu. Mówi mu to, czego dowiedziała się od Cemre. Później Reyhan mówi Emirowi, że warto zainteresować się tym, czy leki, które przyjmuje Suna, faktycznie jej pomagają. Z korytarza dobiegają krzyki siostry Emira. Okazuje się, że pielęgniarze z kliniki psychiatrycznej próbują wyprowadzić Sunę z domu. Emir dowiaduje się, że przybyli na polecenie Reyhan.

